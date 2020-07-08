Динамо получило очередную часть бонусов за трансфер Беланда

Хавбек Галатасарая Юнес Беланда продолжает пополнять бюджет Динамо.

Турецкий гранд выплатит киевлянам еще 250 тысяч евро за полузащитника, информирует Haberler.

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Беланда в текущем сезоне достиг отметки в 25 матчей, которая является необходимым условием для выполнения договоренностей между Галатасараем и Динамо. Основная сумма трансфера составила 8 млн евро, но "бело-синие" дополнительно получили уже 2 млн благодаря регулярным выступлениям марокканца в Турции. Напомним, Беланда перешел в Галатасарай в июле 2017 года.

Добавим, что "Львы" не слишком удачно выступают в сезоне 2019/20 – команда занимает 4 место чемпионата Турции, практически лишившись шансов на Лигу чемпионов.

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