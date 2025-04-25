Турецкий Бешикташ проявил интерес к форварду киевского Динамо Владиславу Ванату, сообщает Fotospor.

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Клуб из Стамбула, который активно ищет усиление на позицию нападающего, обратил внимание на 23-летнего украинца. Согласно информации источника, Бешикташ готов предложить за трансфер футболиста более 10 миллионов евро.

Контракт Ваната с Динамо действует до лета 2027 года. В этом сезоне нападающий провел 39 матчей за столичную команду во всех турнирах, забив 19 голов и отдав 5 ассистов.

Сейчас Бешикташ занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата Турции.

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