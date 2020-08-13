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Динамо получило нового потенциального соперника в квалификации Лиги чемпионов

00:30 - Читати українською
Динамо получило нового потенциального соперника в квалификации Лиги чемпионов
Гент может сыграть с Динамо / официальный сайт клуба

Подопечные Мирчи Луческу могут начать еврокубковый сезон 2020/21 матчем против бельгийского Гента.

Поскольку Интер, Шахтер, Севилья и МЮ, которые вышли в полуфинал Лиги Европы, будут играть в следующем розыгрыше ЛЧ, то Ренн получил путевку в Лигу чемпионов.

Динамо избавилось от потенциального соперника в квалификации Лиги чемпионов

Вместо французского клуба потенциальным оппонентом Динамо в третьем раунде квалификации стал бельгийский Гент, за который выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Кроме того, киевляне могут встретиться с кем-то из победителей пар АЗ – Виктория Пльзень, Локомотива – Рапид и ПАОК – Бешикташ (за исключением турок, которые тоже будут сеяными). Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне узнают первого соперника в Лиге чемпионов 31 августа. Матч третьего раунда квалификации пройдет 15 или 16 сентября. Победитель выйдет в плей-офф.

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Теги
Лига чемпионов Главное Украинцы за рубежом Роман Роман Яремчук Роман Роман Безус Игорь Игорь Пластун Динамо Киев Динамо Киев Гент Гент
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