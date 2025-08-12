Эрик Рамирес после завершения арендного соглашения в аргентинском Тигре якобы мог присоединиться к венесуэльскому Депортиво Тачира, сообщает журналист Армандо Наранжо.

Впрочем, этого не произойдет. По его информации, Рамирес решил вернуться в Динамо и намерен продолжить выступление в Киеве. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 2026 года.

Напомним, что Эрик Рамирес присоединился к Динамо в июле 2021 года, но с тех пор уже отправлялся в четыре аренды. В составе киевлян венесуэлец сыграл в 20 матчах, в которых отметился 4 голами и 1 ассистом.

