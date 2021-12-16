У защитника Динамо Виталия Миколенко есть шанс попробовать свои силы в Серии А.

Рома направила запрос о трансфере Виталия Миколенко, сообщает asromalive.it.

Миколенко уже подписал контракт с Эвертоном – СМИ раскрыло сумму трансфера

Боссы "волков" готовы заплатить за 22-летнего защитника сборной Украины 20 млн евро. Вероятно, итальянский клуб проигрывает Эвертону борьбу за Виталия. По слухам, "ириски" уже договорились о подписании Миколенко за 23 млн. Динамо планирует принять окончательное решение по футболисту в январе.

В текущем сезоне Виталий сыграл 21 матч во всех турнирах и отличился тремя ассистами.

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