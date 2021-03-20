Победить в борьбе за Кристиана Ловрича "бело-синим" будет непросто – хорватский бомбардир стал лакомым кусочком для многих клубов.

Нападающий Кристиан Ловрич – желанная цель киевлян. Во время зимнего трансферного окна "бело-синие" пытались подписать хорватского бомбардира, однако, увлекшись торгами, в азарте не уложились в дедлайн. Несмотря на это, главный тренер Динамо Мирча Луческу и в дальше хочет видеть забивного форварда в своей команде, поэтому лидер УПЛ планирует уже летом переманить Ловрича в Украину.

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Однако, сделать это украинцам будет не так уж и просто. По сообщению издания Fanatik, у "бело-синих" появились серьезные конкуренты. Видеть 25-летнего нападающего в своих рядах предпочитают три турецких гранда – Фенербахче, Галатасарай и Трабзонспор. Не против усилить свой состав Кристианом также французская Ницца.

Напомним, в текущем сезоне Ловрич провел за свою команду 24 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 млн евро. Контракт футболиста с хорватским клубом действует до 31 мая 2023 года.

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