Динамо получало предложение по аренде Каргбо – нападающий киевлян мог оказаться в клубе, за который выступает украинец

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо имел шанс провести ближайшие несколько месяцев в другом клубе.

Кайрат пытался арендовать новоиспеченного форварда киевлян, сообщает Sport.ua.

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Каргбо заинтересовал казахский клуб в очном спарринге против Динамо (бельгиец оформил дубль). Сразу после игры Кайрат сделал предложение об аренде 20-летнего нападающего. Ранее сообщали, что Каргбо не может быть заигран в официальных матчах за Динамо до середины мая, поскольку в сезоне 2019/20 уже выступал за два других клуба. Для чемпионата Казахстана эта проблема отпадает – он проходит по схеме весна-осень. Впрочем, "бело-синие" отказались отпускать легионера, которого подписали в конце 2019 года назад на правах свободного агента.

К слову, Каргбо мог стать прямым конкурентом украинца Адеринсолы Эсеолы, главного бомбардира Кайрата последних сезонов.

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