Динамо покупает игроков в кредит, – СМИ

Динамо в матче с Шахтером за Суперкубок Украины-2018 / фото: ФК Динамо

Ведущий ток-шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников сообщил о наличии определенных финансовых проблем в киевском Динамо.

Динамо в текущее трансферное окно подписывает новичков в кредит в связи с нехваткой средств. Об этом сообщил журналист Сергей Болотников в эфире ток-шоу "ТаТоТаке".

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В связи с этим у Динамо могут возникнуть проблемы с дальнейшими трансферами, считает журналист. Напомним, киевский клуб в текущее трансферное окно подписал бразильцев Че Че и Сидклея, а также вернул из аренды в Заре Александра Андриевского. Кроме того, киевляне могут оформить трансфер хавбека Сантоса Витора Буэно.

К слову, вчера Динамо выиграло первый трофей в сезоне 2018/19. В матче за Суперкубок Украины-2018 киевляне обыграли Шахтер.