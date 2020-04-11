Динамо покоряет Данию – уникальные кадры начала большого пути команды-звезды Лобановского

Тернистый путь к вершинам в конце прошлого века киевское Динамо начало в квалификации Лиги чемпионов против датского Брондбю. Архивное видео, которое несомненно заставит поностальгировать – в этой новости.

Август 1997-го, подопечные Валерия Лобановского прибыли в Данию, чтобы сделать предпоследний шаг в групповой этап Лиги чемпионов. Уникальное видео с того поединка опубликовал Football Hub.

Шахтер вспомнил, как Воробей наказывал лондонский Арсенал в дебютном сезоне Лиги чемпионов

Тогдашний Брондбю был крепким орешком, а Динамо за год до отчетного матча безнадежно уступило венскому Рапиду в квалификации ЛЧ. Но прогресс киевлян стал заметным уже в первом поединке против датчан. Не обошлось и без драматургии: на гол Гусина дальним ударом Брондбю ответил голом из пределов штрафной, ужасная травма и самоотверженность Шовковского, нереализованный пенальти от чемпионов Дании, магия тандема Шевченко-Ребров и фирменное подключения Головко.

Как следствие, приятная неожиданность – выездная победа от Динамо. Уже в Киеве "бело-синие" уступили с приемлемым счетом 0:1 и пробились в группу ЛЧ. А дальше были Барселона, Ньюкасл и ПСВ и четвертьфинал с Ювентусом...

Лига чемпинов 1997/98, 2-й квалификационный раунд

Брондбю – Динамо – 2:4

Голы: Баггер, 22, Даугаард, 87 (пенальти) – Гусин, 8, Шевченко, 35, Ребров, 74, Головко, 77

Від Динамо і Реала до Дніпра й фіаско Роналду: 7 найкрутіших матчів, які назавжди врізалися в пам'ять редакції Футбол 24