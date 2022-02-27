Динамо вместе с другими жителями Киева страдает от вторжения российской сволочи.

Столичный клуб на своей странице в Facebook опубликовал ужасающие последствия боевых действий в городе.

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"Киев, Украина. Февраль 2022 / Российские войска продолжают терроризировать Украину, нанося удары по многоэтажным домам, учебным заведениям и нефтебазам", – говорится в публикации.

Напомним, Киев несколько дней находится под бомбежками россиян. Местные жители пытаются уберечься в укрытиях, а наши воины дают достойный отпор, удерживая столицу.

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