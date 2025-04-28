"Динамо показало яйца": Милевский отреагировал на провал Шахтера в эндшпиле Классического
10:05 - Читати українською
Экс-форвард "бело-синих" Артем Милевский остался доволен результатом матча 26-го тура между Шахтером и Динамо (2:2).
завершено
56’ Владислав Ванат
90’ Владислав Кабаев
6’ Кевин
20’ Эгиналдо
56’ Владислав Ванат
90’ Владислав Кабаев
“Динамо показало яйца во втором тайме, как это было когда-то”, – написал Милевский в своем Telegram-канале.
Спасение Динамо в добавленное время в видеообзоре матча с Шахтером – 2:2
Напомним, в центральном матче тура Динамо еще до середины тайма пропустило от Шахтера два гола. После перерыва Ванат один мяч отквитал, а на 90+3 минуте Кабаев сумел сравнять.
Таким образом Динамо в турнирной таблице УПЛ сохранило десятиочковое преимущество над Шахтером.
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