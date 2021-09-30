Полузащитник мюнхенцев Лерой Сане доволен игрой своей команды, которую та демонстрирует последние несколько матчей. Не стал исключением и поединок ЛЧ против команды Мирчи Луческу (5:0).

"Мы сделали это достаточно хорошо. Но Динамо также показало, что умеет хорошо играть в футбол.

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Мы пытались играть спокойно. В конце концов, Бавария показала свое доминирование. Мы хорошо сыграли в обороне, ничего не позволив сопернику. Я счастлив, что сейчас все идет так хорошо", – цитирует Сане официальный сайт Баварии.

К слову, Лерой, который стал автором гола и результативной передачи, признан лучшим игроком матча.

Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария на своем поле разгромила Динамо 5:0 и стала безоговорочным лидером квартета Е. Динамо с одним пунктом расположилось третьим.

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