"Кривбасс в этом сезоне показывает зрелую и качественную игру. Так же и СК Днепр-1. Много команд-неожиданностей. В любой команде, где работает Юрий Вернидуб, есть дисциплина. Я вижу, благодаря чему они оказались среди лидеров. Каждый игрок понимает, что от него требуется и в атаке, и в обороне.

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Та же Александрия находится не на своем месте. Они играют в привлекательный футбол. Проблема в том, что они много пропускают, но это открытый футбол. Мне нравится то, что пытается привить своей команде Руслан Петрович.

В первом круге понравился Рух тем, что у них нет много звезд. У них много игроков, которые представлены в разных сборных. Они показывают динамичный футбол, постоянно прессингуют. Они многое пропускают, но мне нравится тот стиль, который они пытаются сделать.

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Отдаю должное Роману Григорчуку и его Черноморцу. Они понимают, каким образом могут набирать очки. Насколько их хватает играть один в один, столько и играют. Когда уже не хватает сил, играть тяжеловато.

Динамо в последних встречах показало, что будет бороться за чемпионство. Шахтеру добавило уверенности, как они играли в ЛЧ, но в чемпионате Украины не всегда показывают ту игру, которую ожидают. В УПЛ сейчас не так много иностранцев, и наши игроки пользуются своим шансом", – цитирует Реброва sport-express.ua.

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