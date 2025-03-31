Подопечные Шовковского сняли вопрос о победителе еще до перерыва, забив 2 безответных гола.

Лидер Динамо расхвалил Буяльского после гола и ассиста с Рухом и сравнил его с Ванатом

Футболисты Динамо были настолько уверенными, что начали строить целые комбинации пятками. Во время одного из розыгрышей киевляне использовали этот элемент три раза в течение 5 секунд – Шапаренко, еще раз Шапаренко и Кабаев. "Шо за Бразилия, я не понимаю", – эмоционально прокомментировал эпизод Виктор Вацко.

Следующий матч Динамо проведет 2 апреля также против Руха, но это уже будет четвертьфинал Кубка Украины.

Динамо легко обыграло Рух и сохранило отрыв – Буяльский шикарно ассистировал Ванату и забил сам