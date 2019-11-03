"Динамо поют такие дифирамбы, которые не поют даже мои коты", – Леоненко считает, что Шахтер станет чемпионом Украины

Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко считает, что киевлянам не следует впадать в эйфорию после победы над Шахтером в Кубке Украины.

Напомним, Динамо одолело Шахтер в 1/8 финала Кубка Украины, а уже 10 ноября команды снова сыграют между собой – на этот раз в рамках чемпионата Украины. После 13 туров "горняки" опережают динамовцев на 10 очков.

Эксперт Виктор Леоненко считает, что победа Динамо над Шахтером пока не является показателем силы столичной команды.

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"Динамо лучше подготовилось к матчу и больше хотело победить. А Шахтер приехал так, как будто они уже выиграли 3:0 первый матч. Возможно, бразильцы так и подумали. Команда, похоже, держала в голове десятикилометровый отрыв в чемпионате.

Конечно, нужно поздравить киевлян с победой. Молодцы, что обыграли, но что дальше? Что с командой будет дальше, если она не создает моменты? Есть уверенность, что обыграют дончан? У меня нет. Потом скажут, что все силы оставили с Шахтером. Вот, готовая отговорка. Что было создано в игре? Первый по сути "дурак", красивый гол, но там был рикошет. Это шальной гол. Второй – это стандарт. Если Попов еще сможет хотя бы несколько раз так попасть, я буду счастлив. Конечно, нужно отметить Дениса в этой игре, но не нужно писать, что его нужно брать в сборную Украины или в сборную мира. Он вообще мог не доиграть матч. Его должны были удалять за фол против Мораеса на фланге. Нельзя так делать, особенно в районе углового.

Мне вообще не понравилось, как сыграли лидеры команд. Они создали полтора момента за матч. Я, конечно, хотел бы, чтобы наши команды сыграли 5:5, как Арсенал с Ливерпулем. А то приходят люди на стадион и смотрят непонятно на что. Победителей не судят? Так могут только колхозники рассуждать. Я понимаю, должны порадоваться победе, но Динамо нельзя впадать в эйфорию перед матчем с Шахтером в чемпионате.

Говорят, что Михайличенко обыграл Каштру, но на самом деле Шахтер сам себя переиграл. Сейчас Динамо поют такие дифирамбы, которые не поют даже мои коты. А теперь представьте, что Динамо кого-то не пройдет дальше. Это главный вопрос. Правильно сказал Михайличенко, мы же не забили 4-5, а только 2, один из которых в овертайме.

Шахтер и так уже будет чемпионом. Им негде терять очки. Даже если они потеряют их в матче с Динамо, то будет 7 очков. Весной их сложно будет отыграть. Это если Динамо еще не потеряет", – рассказал Леоненко в комментарии Terrikon.

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