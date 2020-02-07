Динамо подтвердило трансфер Дерлиса Гонсалеса

Дерлис Гонсалес окончательно покинул Динамо. Киевский клуб подтвердил переход парагвайца в Олимпию из Асунсьона.

Дерлис Гонсалес официально завершил свой киевский этап карьеры. 7 февраля парагваец подписал контракт с Олимпией из Асунсьона, которая несколькими часами ранее объявила о переходе 25-летнего нападающего.

Дерлис Гонсалес покинул Динамо и перешел в Олимпию

Теперь же уход Дерлиса подтвердил и официальный сайт Динамо. Форвард стал игроком Олимпии на постоянной основе – парагвайский клуб выкупил права на игрока. Другие детали сделки стороны договорились не оглашать. К слову, именно из Олимпии Гонсалес в 2014 году переехал в Европу.

Ранее сообщалось, что Динамо получит 5 млн долларов за половину прав на Гонсалеса. Дерлис перешел из Базеля в Динамо летом 2015 года, тогда "бело-синие" заплатили швейцарцам около 9,3 млн евро. С лета 2018-го форвард сборной Парагвая на правах аренды играл в составе бразильского Сантоса. За период, проведенный в футболке Динамо, Гонсалес провел 86 матчей, забил 12 мячей и отметился 15 результативными передачами.

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