Как сообщалось ранее, печальная весть поступила из стана чемпионов Украины – погиб отец игрока Динамо Анхеля Торреса, Хуан Анхель Торрес Роа. Футбольный клуб Динамо заявил о своей поддержке в связи с потерей своему игроку и его семье.

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"В это сложное время мы вместе с тобой, Анхель. Вся команда, тренерский штаб и руководство клуба разделяют твою боль и скорбят вместе с твоей семьей", – говорится в официальном заявлении Динамо.

Отдельно слова поддержки выразил президент киевского клуба Игорь Суркис: "Хочу выразить искренние и глубокие соболезнования Анхелю Торресу в связи с тяжелой утратой – гибелью его отца. Пусть светлая память об отце будет источником силы, а любовь и поддержка близких помогут пережить эту боль. Уверен, что он гордился тобой! Футбольная семья Динамо всегда рядом. Мы разделяем твою печаль и скорбим вместе с тобой".

Напомним, что в мае Динамо сообщило о заключении контракта с Анхелем Торресом на 3 года.

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