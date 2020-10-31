Вратарь Динамо Денис Бойко находится на самоизоляции из-за обнаруженного у него COVID-19.

О положительном тесте Бойко на коронавирус СМИ сообщили еще вчера, однако официальное подтверждение огласили только сейчас.

32-летний голкипер чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции. Бойко стал уже третьим игроком первой команды Динамо с положительным тестом. Ранее болезнь диагностировали у Виталия Миколенко, Геория Бущана, а также тренера по физической подготовке, сообщает официальный сайт Динамо.

Таким образом, в распоряжении Мирчи Луческу остался только один голкипер первой команды – 18-летний Руслан Нещерет. Напомним, сегодня, 31 октября, Динамо сыграет с СК Днепр-1, а 4 ноября на Камп Ноу будет противостоять Барселоне в третьем туре ЛЧ.

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