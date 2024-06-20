Защитник Форталезы Брайан Себальйос переходит в Динамо из Киева, сообщает колумбийский журналист Карлос Артуро Аранго. Контракт между сторонами будет подписан в ближайшее время.

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Источник не раскрывает сумму трансфера, однако ранее в бразильских СМИ упоминалась сумма в 1,5 миллиона долларов. Также ранее сообщалось, что Брайан прибудет в Киев 21 июня, пройдет медосмотр и подпишет все необходимые документы для завершения трансфера.

Напомним, соглашение Себальйоса с Форталезой действует до 31 декабря 2026 года. В прошлом сезоне 23-летний игрок выступал на правах аренды за Атлетико Хуниор, где провел 20 поединков и забил один гол. Transfermarkt оценивает его в 850 тысяч евро.

К слову, Карлос Артуро Аранго – это известный колумбийский журналист, который имеет 121,7 тысяч подписчиков в Твиттере и является источником, которому доверяют.

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