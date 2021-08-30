"Витинью сейчас находится в Киеве, проходит медосмотр. Если все будет хорошо, то завтра будет объявлено о трансфере этого футболиста в Динамо.

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По Жерсону Родригесу идут очень серьезные переговоры с Салернитаной. Вполне возможно, что завтра Жерсон поедет в Италию. Но вопрос еще не окончательно решен. Луческу дал добро и на трансфер Витинью, и на то, чтобы Родригес покинул Динамо. Как оказалось, именно тренер имел претензии к игре этого легионера", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, ранее Динамо отпустило защитника Сидклея в греческий ПАОК.

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