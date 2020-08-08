Динамо подписало Шевченко – одного из главных талантов академии Шахтера

Об этом трансфере сообщил агент ФИФА Максим Карагодин в своих соцсетях: "В Динамо Киев новый Шевченко! А между тем, у нас в Чугуеве растет мегаталант".

Динамо – Верес: Луческу дебютирует с разгрома, Супряга и Дуэлунд – главные победители, класс украинцев, тайна Цыганкова

Стоит заметить, что Шевченко всего 14 лет, но его можно назвать настоящей звездочкой своего возраста. В частности, зимой Александр помог Шахтеру U-14 выиграть международный турнир Minsk Cup 2020, где получил приз лучшему нападающему. Интересно, что в финале было обыграно именно Динамо.

Добавим, что футболом Шевченко начинал заниматься в академии ДЮСШ Восток (Харьков), а сезон 2019/20 провел в составе донецкого Шахтера, за который в первенстве ДЮФЛУ сыграл 11 матчей и забил 7 голов.

"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?