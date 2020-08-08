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Динамо подписало Шевченко – одного из главных талантов академии Шахтера

10:13 - Читати українською
Динамо подписало Шевченко – одного из главных талантов академии Шахтера
Александр Шевченко с призом лучшему форварду Minsk Cup-2020 / фото: Шахтер

Киевское Динамо оформило переход нападающего юношеской команды донецкого Шахтера Александра Шевченко.

Об этом трансфере сообщил агент ФИФА Максим Карагодин в своих соцсетях: "В Динамо Киев новый Шевченко! А между тем, у нас в Чугуеве растет мегаталант".

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Стоит заметить, что Шевченко всего 14 лет, но его можно назвать настоящей звездочкой своего возраста. В частности, зимой Александр помог Шахтеру U-14 выиграть международный турнир Minsk Cup 2020, где получил приз лучшему нападающему. Интересно, что в финале было обыграно именно Динамо.

Добавим, что футболом Шевченко начинал заниматься в академии ДЮСШ Восток (Харьков), а сезон 2019/20 провел в составе донецкого Шахтера, за который в первенстве ДЮФЛУ сыграл 11 матчей и забил 7 голов.

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