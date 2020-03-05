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Динамо подписало новый контракт с Русиным

14:59 107 Читати українською
Динамо подписало новый контракт с Русиным
Назарий Русин / Сайт Динамо

Динамо продлило соглашение с молодым нападающим Назарием Русиным.

Обновленный контракт форварда действует до 28 февраля 2025 года, информирует официальный сайт клуба.

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Русин присоединился к Динамо в 2015 году и с тех пор успел отличиться 7 голами в 25 матчах за "бело-синих". Сезон 2019/20 нападающий начинал в аренде за луганскую Зарю, однако столичный гранд решил вернуть его зимой. Русин выходил в основе команды Михайличенко на матчи против Ворсклы и СК Днепр-1, мячей не забивал.

Напомним, до переезда в Киев 21-летний игрок воспитывался в детско-юношеской системе Львова.

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