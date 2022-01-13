Полузащитник продлил контракт с "бело-синими" на три года, сообщает официальный сайт клуба.

В Испании назвали 6 самых больших украинских талантов, Динамо опережает Шахтер: "Он – бестия"

Отметим, что Антон Царенко стал одним из украинских талантов, на которого обратил внимание испанский журналист Фермин Суарес. Игрок получил больше всего комплиментов: "Он – бестия. 1-2 касания, прекрасное понимание игры, всегда колоссальная работа на команду, играет с удивительной легкостью".

В текущем сезоне на счету 17-летнего полузащитника 14 матчей в чемпионате U-19 и 8 забитых мячей. За прошлый сезон, первый для него в категории U-19, Царенко провел 24 игры и забил 6 мячей.

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