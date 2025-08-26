Польский тренер Мацей Кендзерек вошел в тренерский штаб Александра Шовковского в киевском Динамо, сообщает клубная пресс-служба. Кендзерек – тренер-аналитик и специалист по стандартным положениям.

Последним клубом Мацея был польский Радомьяк, который он возглавлял с декабря 2023 по май 2024 года. Под руководством Кендзерека команда сыграла 17 матчей в Экстраклясе, выиграла 5, проиграла 8 и в 4 сыграла вничью. Кроме Радомьяка, Мацей работал ассистентом главного тренера в Ракуве, Арке и Лехе. Кроме того, он помогал готовить молодежную сборную Польши к Евро-2019.

На протяжении своей карьеры Мацей выигрывал Вторую и Первую лигу Польши, а также стал чемпионом Экстраклясы во время работы в Лехе.

Сейчас Динамо занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, в активе подопечных Александра Шовковского 9 очков после трех туров чемпионата. В своем следующем матче киевляне встретятся с Маккаби Тель-Авив в плей-офф квалификации Лиги Европы. Игра состоится 28 августа, начало – в 21:00 по киевскому времени.

