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Динамо подписало контракт с Кадири, – СМИ

21:45 91 Читати українською
Динамо подписало контракт с Кадири, – СМИ
Мохаммеда Кадири / Без Формата

Киевское Динамо подписало контракт с Мохаммедом Кадири, который выступал за тульский Арсенал.

Динамо подписало полузащитника Аустрии Мохаммеда Кадири, сообщает Ghana Soccernet. Детали и сумма сделки не разглашаются.

Кадири близок к переходу в Динамо – ганец находится в Киеве

23-летний футболист начинал карьеру в ганском Ашанти Голд, после чего переехал в венской Аустрии.

Прошлый сезон на правах аренды провел в тульском Арсенале, за который сыграл 27 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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