Динамо поднялось на одну строчку – с 60-й на 59-ю. Шахтер не может похвастаться прогрессом, однако "горняки" сохранили за собой престижное 21 место, сообщаетEuro Club Index.

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В топ-10 никаких изменений нет. Лучшим клубом Европы остается Бавария, а Манчестер Сити и Барселона замыкают тройку лидеров. В топ-100 наибольший прогресс показал ЛАСК (+9 мест), зато Ренн рухнул аж на 16 позиций.

Напомним, что Динамо и Шахтер заняли третьи места в группе Лиги чемпионов, поэтому продолжают еврокубковый путь в Лиге Европы.

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