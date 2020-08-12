Динамо подготовило солидную сумму на забивного форварда с опытом выступлений в топ-чемпионате

Центральный форварт Риеки Антонио Чолак заинтересовал киевское Динамо, сообщает издание Sportske Novosti.

Сын Ривалдо попал в сферу интересов Динамо, – СМИ

26-летний нападающий, который является одним из трех лучших голеадоров чемпионата Хорватии в прошлом сезоне (20 голов), уже получил предложение от киевлян. Трансфер хорвата оценивается в пределах 4-5 млн евро, что должно полностью удовлетворить запросы руководства Риеки.

К слову, Динамо не единственный претендент на игрока – интерес к футболисту также проявляют греческий ПАОК и загребское Динамо. Однако, как отмечает издание, на данный момент они не могут позволить себе заплатить за хорвата необходимую сумму.

Напомним, Чолак начинал свою футбольную карьеру в Германии. Успел поиграть за Карслруэ, Нюрнберг, Кайзерслаутерн, Дармштадт, Ингольштадт и польскую Лехию. К Риеке присоединился в январе 2018-го на правах аренды, а в июле 2019 года стал полноценным игроком хорватского клуба. В прошлом сезоне провел за Риеку во всех турнирах 40 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

Динамо потребує підсилення: капітан із Ліги чемпіонів, бомбардир за три мільйони і ще 4 кандидатури для Суркіса