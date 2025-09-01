Сегодня, 1 сентября, официально стало известно о переходе Владислава Ваната из Динамо в Жирону.

Ванат официально стал игроком Жироны – каталонский клуб усилился еще одним украинцем

Пресс-служба киевского клуба опубликовала прощальное видео, в котором поблагодарила украинского нападающего за выступления и показала его прощание с одноклубниками. Особенно эмоционально этот момент пережил Владимир Бражко, который является давним другом Ваната.

Контракт 23-летнего форварда с испанским клубом будет действовать пять лет. Финансовые детали сделки пока не разглашают, однако ранее сообщалось, что трансфер оценивают в примерно 20 миллионов евро. Украинец будет играть под номером 19.

Воспитанник Динамо дебютировал за первую команду в мае 2021 года, провел 119 матчей, забил 50 голов и отдал 19 результативных передач.

