Динамо подало апелляцию в CAS на решение ФИФА по делу Ленса

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит апелляцию киевлян по делу задолженности бывшему футболисту Динамо Джермейну Ленсу.

"Киевское Динамо подало апелляцию в CAS на решение, вынесенное Палатой по разрешению споров ФИФА от 24 августа 2018 года. Слушание состоится 31 июля 2019 года.

ФИФА удовлетворила жалобу Ленса против Динамо о задолженности по зарплате

Пока неизвестно, когда будет вынесено арбитражное решение, и когда оно будет сообщено сторонам дела", – говорится в ответе CAS для Sport Arena.

Сумму задолженности киевского клуба перед футболистом организация не сообщает. По неофициальной информации, ориентировочная задолженность Динамо перед Ленсом составляет 250 тысяч евро, также киевляне должны игроку 50 тысяч евро невыплаченной премии.

"Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в Україну