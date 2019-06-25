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Динамо подало апелляцию в CAS на решение ФИФА по делу Ленса

12:35 218 Читати українською
Динамо подало апелляцию в CAS на решение ФИФА по делу Ленса
Джермейн Ленс / фото из соцсетей

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит апелляцию киевлян по делу задолженности бывшему футболисту Динамо Джермейну Ленсу.

"Киевское Динамо подало апелляцию в CAS на решение, вынесенное Палатой по разрешению споров ФИФА от 24 августа 2018 года. Слушание состоится 31 июля 2019 года.

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Пока неизвестно, когда будет вынесено арбитражное решение, и когда оно будет сообщено сторонам дела", – говорится в ответе CAS для Sport Arena.

Сумму задолженности киевского клуба перед футболистом организация не сообщает. По неофициальной информации, ориентировочная задолженность Динамо перед Ленсом составляет 250 тысяч евро, также киевляне должны игроку 50 тысяч евро невыплаченной премии.

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Динамо Киев Динамо Киев Джермейн Ленс Джермейн Ленс ФИФА Спортивный арбитражный суд в Лозанне
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