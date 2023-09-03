"Я бы на месте Мирчи Луческу давно по собственной инициативе ушел бы в отставку. Ведь динамовцы под его руководством деградируют.

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Но по каким-то причинам такое положение вещей клубное руководство устраивает.

С другой стороны, румынский специалист привык, что у него раньше не было проблем с приглашением квалифицированных легионеров. В Динамо этого нет, а расчет на собственных воспитанников не оправдывает себя даже на внутренней арене, где один из грандов стал самым обычным середняком, которого никто не боится. Такие реалии", – сказал Гецко в комментарии Sport.ua.

Напомним, Динамо стартовало в текущем сезоне УПЛ с двух побед и поражения. В Лиге конференций "бело-синие" с горем пополам смогли пройти греческий Арис, но Бешикташ киевлянам оказался не по силам.

Динамо впервые за 18 лет не вышло в групповой этап еврокубка – киевляне снова проиграли Бешикташу в Лиге конференций