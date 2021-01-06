6 января 2021 года легендарному Валерию Лобановскому исполнилось 82 года, по поводу чего Динамо устроило уже традиционную церемонию чествования Мэтра.

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По традиции, в день рождения Лобановского к его могиле на Байковом кладбище приходят его родственники и друзья, футболисты Динамо разных поколений, коллеги и единомышленники, ученики и последователи, почитатели таланта выдающегося метра и простые болельщики.

Также, торжественно почтили память легендарного экс-игрока и тренера Динамо и возле стадиона киевлян. Присутствующие, вместе с воспитанниками динамовской академии, возложили цветы к его мемориала, вспомнили теплые моменты, связанные с Лобановским, и поблагодарили за неоценимый вклад в историю Динамо.

Напомним, именно под руководством Валерия Васильевича Динамо достигало наибольших успехов и стало символом сначала советского, а позже – и украинского футбола, завоевав европейские трофеи. С Лобановским во главе Динамо завоевало Суперкубок Европы и дважды Кубок Кубков, выиграло 8 чемпионатов СССР, 6 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР, а также 5 раз становилось чемпионом независимой Украины и трижды выиграло Кубок Украины.

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