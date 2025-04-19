Киевляне почти на неделю переберутся во Львов, где в течение этого времени будут проводить тренировочный процесс.

Киевское Динамо не будет возвращаться в столицу после полуфинала Кубка Украины с Буковиной, который состоится 23 апреля во Львове, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Матч будет принимать стадион Украина, а следующий поединок динамовцы также проведут в этом городе – 27 апреля команда встретится с донецким Шахтером в рамках 26-го тура УПЛ. Чтобы избежать лишних переездов и сэкономить время, тренерский штаб решил оставить команду во Львове. Там Динамо будет готовиться к Классическому на полях академии Руха.

Поединок против "горняков" состоится на Арене Львов, начало – в 18:00. Сейчас подопечные Шовковского лидируют в таблице с 63 очками, тогда как Шахтер занимает третье место, имея на десять баллов меньше.

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