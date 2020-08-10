Динамо поборется с турецкими грандами за форварда из чемпионата Германии Карамана

Кенан Караман попал на радары Галатасарая и Фенербахче, сообщает Fotomac.

Луческу хочет усилить Динамо форвардом из Бундеслиги, желание взаимное, – СМИ

Кроме турецких топ-клубов 26-летним форвардом также интересуется Динамо, и в частности главный тренер киевлян Мирча Луческу, который нуждается в усилении в атакующей линии. Кенан уже работал под руководством румынского наставника в сборной Турции.

В прошлом сезоне Бундеслиги Караман провел 20 матчей, в которых отметился 6-ю голами и ассистом.

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