"ФК Динамо (Киев) благодарит Виталия за годы, проведенные в составе "бело-синих", и желает воспитаннику клуба успехов в дальнейшей карьере в английской Премьер-лиге", – написано на странице киевлян в Instagram.

Миколенко: Желаю Динамо в дальнейшем только побед, трофеев и удачи

Виталий перебрался из лагеря "бело-синих" в английский Эвертон. По слухам, "ириски" заплатили за 22-летнего защитника сборной Украины около 20 млн евро.

В нынешнем сезоне УПЛ Миколенко провел 15 матчей, в которых отличился тремя ассистами.

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