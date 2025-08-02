Верес особо не изменился

Летом "народный клуб" распрощался с четырьмя лидерами атаки. Команду покинули Гайдучик, Степанюк, Дахновский, Луан, а также левый фулбек Шевченко. Вместо них пришли нападающий Ндукве, вингер Стень и "десятка" Бойко, а остальные позиции закрыли из собственных ресурсов – в частности, слева в защите расположился Смеян. Справа же действовал новичок Стамулис.

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Тревогу вызвала массовость изменений и разрыв наигранных игровых связей. У экспертов и болельщиков возникали серьезные вопросы относительно готовности к матчу с таким сильным оппонентом, как Динамо, однако реальность предоставила сдержанный повод для оптимизма. Верес остался примерно таким же симпатичным, как и в предыдущем сезоне.

Да, исчезла модель игры с двумя нападающими, но в течение встречи с киевлянами она не ощущалась. Зато ровенчане сохранили компактный и прочный средний блок, который хорошо выполнял свою функцию – большинство атак Динамо были направлены во фланг.

"Бело-синие" очень редко получали пространство между линиями. Если и получали, то времени на принятие решений оставалось мало – как следствие, киевляне допустили немало потерь. Эпизодический прессинг на линию обороны Верес тоже сохранил.

Важным моментом стало сохранение быстрых переходных фаз. Подопечные Олега Шандрука хорошо реагировали на потери и проводили молниеносные контратаки – готовность к ним была очень сильной. Показательными стали два эпизода с участием правого защитника Стамулиса.

Стамулис против Кабаева pic.twitter.com/i53hQlQxqW - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 2 августа, 2025

Стамулис дает жару pic.twitter.com/i88tKEY0Wu - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) August 2, 2025

Атаки и контратаки Вереса в основном были направлены во фланг, откуда шел кросс. Под него в штрафной открывалось три футболиста. Почти всегда.

Такой футбол мог вылиться в гол уже на 6-й минуте, когда Ндукве замыкал прострел Стеня на ближнюю стойку – мяч попал во внешнюю сторону сетки.

Еще через три минуты Стень сместился с фланга и пробить с дистанции, но получилось неточно. После перерыва же вспоминается подача, которую Нещерет выпустил из рук. К счастью для гостей, Руслан быстро накрыл сферу.

Ндукве пытался браться и за функции плеймейкера (как Гайдучик в предыдущем сезоне). В частности, именно Денис на 11-й минуте поддержал контратаку и выполнил "заброску" за спины защитникам. Бойко выходил почти один на один, но с близкого расстояния пробил над воротами.

В целом, Верес провел хороший матч. На значительных отрезках ровенчане даже владели инициативой. Первый тайм вообще завершился семью ударами против двух киевских. Не хватало только действительно острых моментов, но и сопернику мало что позволили.

Ванат всему голова

Александр Шовковский выпустил на Верес полностью основной состав. Тот, который играет в еврокубках. Отношение к первому матчу в сезоне было очень серьезным, однако содержание игры оказался неоднозначным.

Из позитива следует отметить очень хорошую работу с глубиной. Идея-фикс нынешнего Динамо – отправить передачу на пространство во фланги или за спины защитникам. На практике все сводилось к коротким, но быстрым и эффективным фланговым перепасовок с пасами на ход Ванату. Другой рабочий вариант представлял собой простой лонгбол Михавка на Ваната.

Владислав фантастически работал в таких эпизодах. Нападающий видел свободные зоны, демонстрировал идеальный тайминг для открываний и прекрасно обрабатывал сложные передачи, пробрасывая их на ход. Даже если защитник его опережал, ничего не завершалось. Ванат оказывал такое давление на соперника, что обрезка была более чем возможной.

Именно благодаря Ванату киевляне и открыли счет уже на 14-й минуте, хотя стоит отметить и Ярмоленко с Пихаленком. Александр нашел капитана между линиями, а тот в касание перевел сферу на ход форварду. Ванат ворвался на правый край штрафной и оригинально вырезал прострел вдоль линии вратарской – Шапаренко замыкал в пустые. 1:0!

На 55-й минуте Ванат мог удвоить преимущество Динамо, получил передачу на ход от Михавко (Тарас провел сильный матч). Он ворвался на левый край штрафной и вколотил низом, однако Горох парировал.

На 83-й же Владислав обыгрался в стеночку со свежим Волошиным и пробил с правого края, однако Харатин заблокировал.

Футбол Динамо тревожит в контексте ЛЧ

Трудно сосчитать количество эпизодов, в которых динамовцы проигнорировали или не смогли доставить мяч в глубину на Ваната. Кроме его включений, за все 90 минут вспоминается только удар Ярмоленко с острого угла (после прострела Ваната же) – выше ворот.

В начале второго тайма с дистанции приложился Пихаленок – чуть неточно.

Вот и вся острота. Очень мало. Киевляне даже нанесли меньше ударов, чем ровенчане (7 против 10). Верес еще в середине первого тайма приспособился к футболу чемпиона, которому не хватало открываний между линиями. Здесь бы понадобился Буяльский, однако Виталий сейчас травмирован. "Бело-синие" возились на месте, если не было открывания в глубине.

Этот минус прослеживался и в течение сборов – Динамо мало создавало, мало забивало и работало исключительно через фланги и пространство за спинами. Подопечные Александра Шовковского берут качеством своих возможностей и умением наказывать за ошибки, однако это проходит только на уровне УПЛ. С таким футболом дойти до ЛЧ будет трудно.

Несмотря на попытку финального нашествия Вереса, гости оставили свои ворота сухими. Динамо стартовало с минимальной победы в Ровно, но у Александра Шовковского еще много работы.

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