На НСК Олимпийский состоялось премьерное в истории украинского футбола противостояние по киберспорту FIFA 21 Шахтер – Динамо.

Жерсон – один из героев киберкласико

Дебютное киберкласико завершилось победой киевского Динамо, которое представлял Ярослав Blackstar98 Гурмак. В первом матче он разбил своего соперника – Алексея Forlan FS Мерсера – со счетом 4:1.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция первого в истории киберкласико – как это было

Второй поединок завершился драматичной победой Шахтера в напряженной борьбе на последних минутах (3:2), но этого оказалось недостаточно для общего успеха. По сумме двух матчей Динамо победило 6:4.

Отметим, что украинское киберкласико комментировали Роман Бебех и Юрий Strike Терещенко.

Реальное противостояние наших грандов начнется в 19:30 на том же Олимпийском. Команда Луческу опережает "горняков" на 7 очков.

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