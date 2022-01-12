"Ставлю 51 на 49 в пользу Динамо. Несомненно, киевляне захотят подтвердить свой статус лучшей команды страны. Что касается "горняков", то я всегда привык видеть в их исполнении классные матчи.

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К сожалению, под руководством Роберто Де Дзерби Шахтер не показывает всего, чего ждешь от этой команды. Да, сделаем скидку на то, что итальянский специалист работает с коллективом только первый год. Динамо более сыграно и по игре "бело-синие" выглядят немного интереснее.

Мне нынешний чемпионат интереснее предыдущих. Понемногу, небольшими шагами мы возвращаемся к привычному уровню. Да, еще много работы, но стало меньше проходных матчей. Самое главное, чтобы у владельцев клубов не пропадал интерес к футболу. И в Европе на клубном уровне, верю, мы снова вскоре заявим о себе", – цитирует Федецкого Команда 1.

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