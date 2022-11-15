"Динамо обязательно будет усиливаться зимой, потому что нужно исправлять ситуацию во внутреннем чемпионате, это главное. Но я снова скажу: Луческу сейчас ориентирован на то, чтобы посмотреть молодежь.

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Очень неплохо выглядит Лонвейк, который, если бы забил Колосу, вообще стал бы героем. Но заметно, что позиция левого полузащитника для него не совсем органична. Думаю, что получит шанс и Пэррис до зимнего перерыва. У Луческу есть такое правило, что он дает играть молодым футболистам только тогда, когда команда играет хорошо, когда идут результаты.

Думаю, что усиление будет не только из Украины. Позиция? Понятно, что будут в Динамо искать нападающего. Это 100%, потому что уже перебрали всех, кого можно. Да, есть Ванат. Но мы видели в матче с Колосом нападение киевлян без Ваната. Вышел Беседин в первом тайме – не очень, вышел Гармаш – это не его позиция.

Есть большие надежды на Ваната, который подвел тем, что очень быстро заработал свои 4 желтые карточки, и в матче с Колосом его сильно не хватало. Плюс Шапаренко, который где-то со второй части подготовительного периода сможет вернуться и будет готовиться к весеннему периоду. Я так понимаю, что еще будут искать крайних защитников. Вот такие приоритеты", – заявил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, Динамо сейчас занимает 5 место в УПЛ, отставая от СК Днепр на 12 очков, а от Шахтера – на 7. Евросезон 2022/23 для киевлян уже завершен – команда Мирчи Луческу вылетела от Бенфики в квалификации ЛЧ, а в Лиге Европы заняла последнее место группы, набрав только одно очко.

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