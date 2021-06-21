Главный тренер Динамо Мирча Луческу уже имеет план работы с командой на первом тренировочном сборе в Швейцарии.

Динамо уже завтра начнет подготовку к новому сезону – в расположение команды вернулись все игроки основы, кроме представителей сборной Украины и Томаша Кендзеры, участвующих в Евро-2020, сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

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Отмечается, что на первом сборе будет микс из легионеров, молодежи и футболистов, которые вернулись из аренды. Интересно, что по итогам сборов Луческу планирует отсеять не менее 10 лишних игроков. А вот относительно спарринг-партнеров, то кроме Ниццы и Лиона, Динамо может сыграть со швейцарским Лугано, которое не пустило киевлян в плей-офф Лиги Европы в сезоне 2019/20.

Напомним, что Динамо по итогам сезона 2020/21 добыло сразу три трофея – Суперкубок и Кубок Украины, а также победу в УПЛ.

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