Динамо планирует продлить летние сборы и добавить еще один спарринг перед стартом в УПЛ, – источник
Киевское Динамо может внести коррективы в свои вторые летние сборы.
Киевляне планировали вернуться со вторых тренировочных сборов 20 или 21 июля, однако теперь могут продолжить свою подготовку до 24 июля, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.
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Meta-ratings отмечает, что Динамо может провести дополнительный спарринг, поскольку матч за Суперкубок и стартовый тур чемпионат Украины будут перенесены на более поздние даты. Интересно, что теперь "бело-синие" будут проводить свою подготовку не в Швейцарии, а в Австрии.
Добавим, что динамовцы вылетят на второй тренировочный сбор 10 июля. К команде также должны присоединиться игроки, которые выступали на Евро-2020.
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