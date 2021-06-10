Нападающий Динамо Назарий Русин в ближайшее время распрощается с киевским клубом.

Ранее появилась информация, что Динамо может отпустить Русина в аренду в СК Днепр-1, но, как утверждает телеграмм-канал Динамо Киев Inside, "бело-синие" намерены продать форварда.

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Причиной такого решения стало отсутствие заинтересованности Мирчи Луческу в услугах Назария. Озвучивается сумма, за которую Динамо готово отпустить нападающего – 1-1,5 млн долларов, а претендуют на Русина СК Днепр-1 и Заря.

Напомним, Назарий первую часть прошлой кампании провел в Динамо, сыграв 19 минут. Зимой Русин перебрался в Легию, а арендная сделка была рассчитана до декабря 2021-му. Правда, украинец, дебютировав в Экстраклясе, досрочно вернулся в Киев после скандала.

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