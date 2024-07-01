Динамо вошло в переговоры по центральному полузащитнику СК Днепр-1 Валентину Рубчинскому, сообщает "ТаТоТаке".

СК Днепр-1 пока не определился насчет своего будущего – известна дата финального решения

Ранее будущее 22-летнего хавбека связывали с Карпатами и Шахтером. Определенную заинтересованность проявляет также Полесье. Однако, по информации источника, нынче ближе всего к трансферу игрока находится именно Динамо.

Напомним, Рубчинский – воспитанник Днепра. В структуре СК Днепр-1 с 2019 года. Выступал в аренде в Никополе. С лета 2022-го – твердый игрок основы и один из лидеров команды. В прошлом сезоне забил 1 гол и отдал 5 ассистов в 35 матчах. Его контракт с днепрянами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

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