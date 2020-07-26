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Динамо пять дней уговаривало легендарного скандалиста перебраться в Киев – форвард выбрал гранд Серии А

17:18 - Читати українською
Динамо пять дней уговаривало легендарного скандалиста перебраться в Киев – форвард выбрал гранд Серии А
Адриан Муту / фото: Gica Hagi

Известный румынский нападающий Адриан Муту мог стать игроком киевского Динамо в 2000 году.

Подробности рассказал бывший агент футболиста Иоанн Бекали, который намекнул, что благодаря интересу киевлян получил солидные комиссионные от президента миланского Интера Массимо Моратти.

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"Я привозил Алиуцэ (экс-игрок Шахтера, – примечание) в Динамо, когда о нем еще никто не знал. Затем украинцы приехали в Бухарест и пробыли здесь пять дней. Они спали и видели, как бы подписать Муту. Но я обещал Адриану устроить трансфер в миланский Интер. Вот почему Массимо Моратти заплатил мне комиссионные, которые он заплатил, когда переход таки состоялся", – приводит слова агента gsp.ro.

К слову, Муту удалось построить яркую карьеру, если говорить исключительно о футболе. Адриан выступал за Интер, Ювентус, Фиорентину и другие итальянские клубы. Однако настоящим кошмаром стал трансфер в Челси летом 2003 года. В Лондоне румын вляпался в наиболее скандальную историю с свю свою карьеру – в его крови нашли следы кокаина. Клуб разорвал контракт, а ФИФА обязала футболиста заплатить Челси около 17 млн ​​евро штрафа.

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Динамо Киев Динамо Киев Интер Интер Массимо Моратти Адриан Адриан Муту
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