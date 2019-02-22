Динамо первым узнает соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Киевское Динамо во время жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы первым узнает своего соперника.

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что киевское Динамо первым узнает своего соперника в 1/8 финала Лиги Европы.

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Причиной тому является разведение между собой клубов из Украины и России. Это правило действует с сезона 2014/15 после аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Жеребьевка состоится сегодня, 22 февраля, в 14:00 по киевскому времени.

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