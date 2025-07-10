Динамо Загреб также хотело бы видеть в своем составе 27-летнего Степана Радельича. Хорватский клуб стал серьезным конкурентом для киевского Динамо в борьбе за игрока, который вроде бы готов переехать в ряды команды Шовковского. Об этом сообщает jutarnji.

Матч Динамо за закрытыми дверями – Английский клуб засекретил игру против чемпионов Украины

Риека требует за боснийца 3 миллиона евро. Источник отмечает, что для загребцев такая цена высоковата, а киевляне готовы согласиться на подобные финансовые условия.

Зато Томаслав Пулич, представитель защитника, заявил, что Степан Радельич уже определился со следующим клубом, а информация о том, что босниец планирует подписать контракт с чемпионами Украины не соответствует действительности.

"Неправда, что Радельич переедет в Киев. Не переедет. Степан твердо решил, что перейдет в Динамо Загреб, если покинет Риеку. Такова воля и настрой игрока, поэтому я вынужден опровергнуть утверждения о его намерении перейти в Киев. Не знаю, состоится ли трансфер этим летом. Если Динамо Загреб и Риека не достигнут соглашения, это может произойти в следующем году", – цитирует издание Пулича.

Радельич выступает за Риеку с 2023 года. Всего он сыграл в 73 матчах, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста. К слову, у Степана впечатляющие физические данные – его рост составляет 2,01 м.

К слову, Радельич выступает за сборную Боснии и Герцеговины, но в 2016 году сыграл четыре матча за сборную Хорватии U-19. Ранее получал трофеи в молдавском Шерифе и даже поиграл в Лиге чемпионов.

Шахтер – Ильвес: анонс матча квалификации Лиги Европы : анонс матча квалификации Лиги Европы