Динамо переманило в свои ряды вратаря Шахтера Назария Кононенко, информирует инсайдер Сергей Тищенко в своем Telegram-канале. Источник отмечает, что голкипера 2010 года рождения нельзя назвать топ-талантливым, но он выступает на "добротном уровне".

Сообщается, что у Динамо "очень слабый состав ребят 2010 года рождения". Ранее за команду много матчей провел вратарь 2011 года рождения Карим Бахриев. Поэтому переход Кононенко – существенное усиление.

Что интересно, в очном матче между Динамо (U-14) и Шахтером (U-14) Бахриев отразил два пенальти в послематчевой серии. Благодаря этому киевляне в конце прошлого июня стали чемпионами ДЮФЛУ.

