Команда Пономарева, над которым завис определенный риск отставки, стремилась взять реванш за поражение в УПЛ, случившееся несколько дней назад. Матч, как онлайн-трансляция Рух – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 18:00. Первый супершанс уже на 3 минуте. Резервный голкипер Моргун покатил на правый фланг, откуда Биловар забросил в центр. Подловили значительные силы хозяев на прессинге, поэтому Герреро одним пасом с середины поля вывел Волошина один на один. Назара несколько подвел последний удар.

Рух – Динамо: составы и онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины – неожиданный выбор Шовковского

Снова Герреро неплохо разыгрывает на приеме. На этот раз панамец покатил слева, но Брагару пробил еще хуже правого вингера Динамо. Волошин после заброса Рубчинского (и снова из центрального круга!) выбегал в контру 3 на 2, но ужасно отдал пас в недодачу, подведя партнеров по экспериментальной линии атаки. На 95% запасной состав выставил Шовковский, но непобедимые на внутренней арене лидеры УПЛ все равно полностью доминируют. Рубчинский издали приложился, Ледвий с проблемами парировал.

Карабин едва ли не единственный, кто хоть что-то пытается создать впереди среди львовян. Караваев и Биловар не паникуют от этих действий. Справа Китела много навешивает, однако постоянно где-то не туда. Серьезными силами атакует Рух, однако ограничивается лишь ударами с не самых лучших позиций в блок. Моргун дальними передачами находит Герреро, который сегодня прекрасно цепляется за подобные пасы. Эдуардо такой совсем не похожий на себя. В приятном смысле. Постоянно отклеивается от Дидыка, пробивает уже и сам, зарабатывает угловые. Только точности не хватает панамцу, как и Дячуку после подачи корнера.

Волошин также частенько на приеме разворачивает соперника и мчится к воротам по свободному коридору. Заметна установка Шовковского на как можно больше забросов в финальную треть. Слюбик, который был на просмотре в Динамо этим летом, выделяется вместе с Пастухом – регулярно подчищают огрехи партнеров. А вот и момент матча для Руха. На 39 минуты все тот же Слюбик перехватывает средний пас Вивчаренко и сразу же отправляет на правый фланг. Китела блестящей подачей находит Климчука, который без опеки промахнулся с линии вратарской.

Как же тонко Карабин одним пасом отрезает перед штрафной двух опорников. Жаль только, что Рябов завозился, поэтому Рубчинский с Бражко исправились за свой недосмотр. Герреро роскошным пасом в касание пяткой выводил Рубчинского в проход левым краем. Валентину несколько не хватило дистанционной скорости. Чего не скажешь об атакующем хавбеке Динамо. Караваев не дал себя обыграть один в один и отдал вперед. Герреро очень легко накрутил Дениса Слюсара и направил на ход. Пихаленок элегантным финтом прокатил Дидыка по газону и пробил мимо голкипера и еще одного центрбека. Эди заслужил этот ассист.

Герреро разве результативного удара не хватает. Сколько же моментов, обводок, подыгрышей – все без лишних касаний, в темп. Нечасто такого панамца именно в Динамо мы видели. Брагару решил заработать пенальти, уж слишком откровенно ныряя. Романов послушал, что там видно на повторах, VAR нарушений не нашел. На угловом немного понервничали динамовцы. Серия ударов, Моргун и защитники на месте.

А это уже очень опасно. Карабин на 57 минуте каким-то чудом не попал едва ли не с линии вратарской. Но какая же роскошная атака здесь была! Холод накрутил Герреро один в один, обыгрался в стеночку и нашел своего нападающего в убийственной позиции. Сразу после этого двойная замена Шовковского. Кабаев и Пономаренко заменили Волошина с Герреро. Карабин стреляет в блок, Климчук тонко играет на паузе и выкручивает в правый дальний – Моргун в эффектном прыжке тянет. Довольно хладнокровный дебют 23-летнего вратаря Динамо во взрослом футболе.

Пихаленок и Брагару уступают место на поле Шапаренко и Ярмоленко. Хиткий момент в игре, нужный опыт на 70 минуте. Бражко издали крутил в нижний угол, Ледвий классно сложился и вытащил. Динамо, может, не больше создает, но начинает играть надежнее. В то же время замены Руха игру не усилили. Биловар не может подняться на ноги собственными силами. Зять Игоря Суркиса страдает от боли. Вынужденная замена, выходит Денис Попов. Шапаренко роскошным пасом отрезает несколько линий обороны, Кабаев на оперативном пространстве качает защитника, а дальше не выполняет пас на Ярмоленко – защитник портит прекрасную комбинацию, но есть вопросы и к игровому качеству того, кто пасует.

Рубчинский не всегда успевал и в первом тайме, а Карабин посадил его на желтую дриблингом на коротком пространстве. Рух умело держит мяч перед штрафной Динамо, но удары не самые лучшие. Ярмоленко протащил и выкатил в центр, Кабаев метров с 25 нанес проблемы Ледвию. Голкипер Руха еще и за пределами своих владений классно опережает Пономаренко после привоза Алмазбекова. Карабин накручивает один в один и пробивает метров с 10 – Моргун как же уверенно вытаскивает эти удары сегодня!

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