Команда Вернидуба, которая потеряла лидерство после победы Полесья над Металлист 1925, планировала вернуться на 1 место. Александр Шовковский дебютировал после отставки Мирчи Луческу на посту наставника киевлян не с лучшей начальной позиции (9 строчка). Матч, как и онлайн-трансляция Кривбасс – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 13:30 из-за воздушной тревоги. Хозяева начали активнее. Кузык заряжал с правого фланга, исполняя штрафной – во внешнюю сетку. Перевод с левого края на дальнюю штангу прозевали киевские защитники, но намерение Кузыка не прочитал По.

Кривбасс – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ – Шовковский дебютирует и удивляет выбором

А потом ребята в синем организовали 3 контратаки с двумя голами и удалением для капитана соперника. Сперва Царенко зацепился за владение после углового Кривбасса, отдал назад, а Бражко забросил на ход Шепелеву. Тымчик не слишком удачно прострелил, но Кузык подправил под удар Ванату – очень прицельно пробил Владислав с линии штрафной. Впоследствии нападающий Динамо после классного дальнего паса Караваева убежал в коридорчике между двумя центрбеками. Козыряцкому показалось, что Бескоровайный задел ногу Ваната, хотя тот скорее ударил сам себя, чем подкосился от контакта с высоким защитником.

Шепелев с того же левого края забросил очередной лонгбол в направлении Караваева. Рябов, вышедший на замену заткнуть дыру в центре обороны, просто подарил снаряд Саше, и тот очень убедительно разобрался с Клищуком. Бенито зацепился о собственную ногу в чужой штрафной. Эпизод напомнил падение Ваната, но здесь еще очевиднее, что фола не было. Играя в большинстве, Динамо начало возиться с мячом чаще. Это приводило к опасным обрезкам. В частности, потенциальный вылет 3 на 1 Кривбасс не довел до ума из-за скверного паса вперед – именно в ту зону, где был единственный динамовец.

Бущан успел спасти после удара Кузыка с острого угла. Дибанго роскошно открылся едва ли не левому краю вратарской, но на дальней штанге блестяще отработал Дубинчак. Бенито упустил еще одну роскошную возможность убежать в контратаку, обыграв самого себя. На второй тайм нигериец уже не вышел. После выхода Кабаева (трансляторы, к слову, именно на него почему-то записали второе взятие ворот) Караваев переместился с левого на более привычный правый фланг. Именно свежий левый вингер Динамо эффектно крутил с границы штрафной под перекладину – Клищук выручил.

Сколько же пространства оставляет Кривбасс после своих попыток прессинга на чужой половине. Шепелев пробежался с ветерком по центру, никто и не думал помешать. Кабаев выкатил под удар Царенко – еще один сейв Клищука. Караваев подавал справа во вратарскую, где Ванат скосил голкипера. Киевляне продолжили спокойно контролировать ситуацию вдали от своих ворот. Ванат с очень перспективного штрафного бахнул над перекладиной. Не лучше был ответ Кривбасса после стандарта с похожего расстояния.

И все же оборона Динамо время от времени напоминает себя. Кожушко против трех киевлян не потерял мяч, а затем заработал угловой в ситуации, где защитник и Бущан не поладили. Гусев у тренерской скамейки даже активнее СаШо выкрикивает злобные тирады в сторону Шепелева, запоровшего контру дальним ударом. Караваеву не идет на профильной позиции справа. Ворвался в штрафную, накрутил защитника, а вот удар совсем бесхитростный – Клищук легко парировал. Кабаев едва не воскресил интригу. После банального навеса Илича Владислав подставил ногу – снаряд облизал стойку и вылетел в поле.

Еще 1 октября в последний раз побеждало Динамо (дома – Александрию) и проигрывал Кривбасс (тоже в родных стенах, Руху). Удаление удалением, но подопечные Шовковского целиком и полностью контролировали ситуацию и до того скандального эпизода, и после. Команда Вернидуба остается на 2 месте, отставая на 2 балла от Полесья. Динамо набирает 19 очков и выходит на 8 строчку. В то же время по потерянным очкам киевляне снова имеют шанс обогнать Кривбасс, ведь отстают на 8 пунктов, а сыграли на 3 матча меньше.

Відставка Луческу катастрофічно запізнилася, а на Шовковському світ клином не зійшовся