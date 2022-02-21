Киевское Динамо продолжает поддерживать бойцов, оказавшихся в военном госпитале из-за ранений, полученных в результате участия в войне на Донбассе.

Представители фан-клуба Динамо вместе с легендой клуба Владимиром Мунтяном посетили военный госпиталь 19 февраля, сообщает официальный сайт клуба.

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По инициативе президента клуба Игоря Суркиса представители Динамо передали раненым военным самые необходимые вещи, в которых ребята нуждаются каждый день во время лечения и послеоперационной реабилитации в больнице – повседневную одежду, обувь, продукты питания и клубную атрибутику "бело-синих", которой всегда рады наши защитники.

Кроме того, Динамо пригласило всех военных, которым позволит состояние здоровья, на первый официальный матч киевлян после зимнего перерыва с Ингульцем – поединок состоится 26 февраля.

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