Питерцы предложили Бенфике 30 млн евро за вингера Рафу Силву, информирует TVI24.

Динамо не подпишет одноклубника Яремчука, – СМИ

Руководство "орлов" ответило категорическим отказом. Трансферное окно в Португалии уже закрыто, поэтому клуб не имел возможности найти замену. Кроме того, Бенфика уверена, что может продать Силву за еще большую сумму.

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Напомним, команда Яремчука станет первым соперником Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов. Киевляне будут принимать "орлов" 14 сентября.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину